Гери Петкова: Вие ме направихте победител

С радост съобщавам, че не само спечелих риалитито @topqueenbg, но съм лице на Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП към БЧК! Благодаря на всички мои последователи, които гласуваха за мен, защото ВИЕ ме направихте победител, НО ИСТИНАТА е, че ние всички сме победители! Което и момиче да беше спечелило уеб риалитито @topqueenbg - сумата от 2 500 лв., отива при НУЖДАЕЩИ СЕ! Всяка кауза е еднакво важна! Благодаря! ❤️ #megzangels #topqueenbg

