Футболист е осъден за сексуално нападение над талисман (ВИДЕО)

И спански футболист е осъден за сексуално посегателство над жена, облечена като талисман, преди мач от Ла Лига.

Съдът в Барселона постанови, че Уго Мало, който по това време играе за Селта Виго, е докоснал по неподходящ начин гърдите ѝ, докато тя е била облечена в костюм на папагал за противниковия отбор Еспаньол.

Инцидентът се случва през 2019 г., когато футболистите се подреждат преди началото на мача.

Съдията наложи на 33-годишния Мало глоба в размер на 6 000 евро и го осъди да плати обезщетение в размер на 1 000 евро на жертвата. Той също така ще трябва да заплати съдебните разноски по делото.

Според съобщения в испанските медии съдия Салвадор Рой Техедор казва в решението си: „След като достигнал височината на жертвата, маскирана като папагал, обвиняемият, с намерението да удовлетвори либидното си желание и да подкопае сексуалната неприкосновеност на същата, поставил ръцете си под костюма и докоснал гърдите й, принуждавайки жертвата да отстъпи назад и да отблъсне обвиняемия с дясната си ръка.“

Мало, който сега играе за гръцкия Арис, поддържа невинността си и заяви, че планира да обжалва присъдата.

Той също така публикува видеозапис на инцидента в Инстаграм.

„Продължавам категорично да отричам фактите, които ми се приписват в решението, Признах, че докато се обръщах след поздрава, ръката ми може да е докоснала талията на папагала, но категорично отричам да е докоснала гърдите на папагала“, пише Мало в публикация, придружаваща видеоклипа.

