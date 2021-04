FIKI с втора победа в „Като две капки вода“ сезон 9 - All Stars

"Благодаря на участниците и екипа, че винаги сме заедно като едно семейство", сподели FIKI, който завоюва обедата за втори път в рамките на "„Като две капки вода“ Сезон 9 – All Stars. Певецът изправи на крака публиката с наелектризиращата песен на Тина Търнър "“You’re simply the best".

"Тина Търнър притежава феноменален глас. Днес тя даде интервю, в което сподели, че приключва с професионалната си кариера", разказа изпълнителят.

Вечерта беше открита от Къци с пънк изпълнение в ролята на Аврил Лавин. „Поведението на Майли, която е изключително провокативна, беше една от най-сложните ми задачи. Тя обича себе си и аз трябва да се заобичам в нейния образ“, сподели Михаела Маринова, която се преобрази в Майли Сайръс с дързост и оригинални костюми.Френската класика Je ne regrette rien беше изпълнена от Поли Генова, коят остави своя сценичен темперамент за образа на Едит Пиаф.

„Това беше един от най-добрите ти образи до този момент!“, категоричен беше Фънки. Милица си припомни руския език за изпълнението на екстравагантната украинска звезда Vitas. Впечатляващият сценичен пърформанс беше аплодиран от пубиката и журито, което беше искрено впечатлено от комбинацията на поп и оперно звучене.

Сцената се превърна в кадър от Боливуд с появата на Рафи в образа на индийския изпълнител Дарен Менди. Ритмите продължиха с AZIS , който пренесе публиката в едно от емблематичните парчета на Шакира. „Смятам, че скоро не си се забавлявал толкова на образ!“, заяви Юлиан Вергов. „Тази песен тананикам от дете! Харесвам клипа и култовата сцена с прахосмукачката, сподели Софи Маринова, която се завърна на живо в шоуто. Певицата провокира усмивки и настроение сред публиката, влизайки в ролята на Фреди Меркюри и парчето, което апелира свобода на духа.

Къци ще избира между Ела Фицджералд и Луис Армстронг, а AZIS ще се върне къ мъжките образи с Атанас Гроргирев и един български рок хит. Михаела Маринова ще скочи в Euphoria с Лорийн, а Милица ще бъде Куин Латифа с ролята й в мюзикъла „Чикаго“. Рафи ще се превърне във Фил Колинс, а Поли Генова ще бъде Софи Маринова. Самата Софи пък ще се преобрази в Рафи, а победителят за вечерта FIKI ще бъде Дейвид Ковърдейл.

