В Канада премахнаха сцената с Тръмп от „Сам вкъщи”, той реагира

Н а Бъдни вечер, по време на официално събитие, Тръмп сподели, че за него е било чест да участва във втората част от филмовата поредица „Сам вкъщи”, филм, който се счита за един от големите коледни хитове.

Малко по-късно същият ден канадската обществена телевизия излъчва филма, от който е изрязана сцената с настоящия американски президент.

Реакции, разбира се, не липсваха.

А ето и предисторията.

По време на видео разговор с американски военни отвъд океана Тръмп бе помолен да разкаже повече за любимия си филм „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк”.

„Е, аз участвам в „Сам вкъщи”. Много хора го споменават всяка година, особено около Коледа. Казват…особено малките деца…те казват: „Гледах Ви в един филм”. Те не виждат образа ми по телевизията такъв, какъвто е във филма. Това беше един много успешен филм и аз бях една идея по-млад, така да се каже. За мен беше чест да участвам”, отговаря президентът.

„Оказа се голям хит, разбира се. Това е голям коледен хит, един от най-големите. Чест е да си част от нещо подобно”, добавя Тръмп.

„Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк” дебютира през 1992 г.

Печалбите на лентата възлизат на 359 млн. долара.

В тази част от поредицата малкият Кевин (изигран от Маколи Кълкин) отново се оказва далеч от семейството си по време на коледните празници, и то на хиляди километри, сам в Ню Йорк.

Във филма Кевин среща Доналд Тръмп в хотел „Плаза”, където настоящият американски президент му дава указания как да стигне до лобито.

Тази седмица канадската телевизия CBC решава да излъчи филма, но отрязвайки сцената с Тръмп, което, разбира се, не остава незабелязано.

Пред CNN официални представители на телевизията дават следното обяснение по повод случилото се:

„Както в повечето случаи става с филми, които излъчваме по телевизията, и „Сам вкъщи” бе съкратен. Сцената с Доналд Тръмп е една от тези, изрязани от оригиналния вариант, тъй като нито една от тях не повлиява на сюжета на филма. Тези редакции са правени още през 2014 г., когато за пръв път купихме правата над филма и преди г-н Тръмп да бъде избран за президент”.

Следвайки своята традиция, Доналд Тръмп реагира на случилото се с публикация в Туитър.

Ето какво написа той по повод премахването на сцената с негово участие от излъчения филм по канадската телевизия:

„Филмът никога няма да бъде същият! (шегувам се)”.

