Фалшива усмивка и поза "Мачо": Как да четем езика на тялото

Вероятността да разчитате езика на тялото съвсем погрешно е много голяма. Ето какво казват експертите.

Повечето от нас са чували, че ако някой кръстоса ръце пред гърдите си това е защитна реакция или, ако си играе с косата, докато говори означава, че е неспокоен, но истина ли са тези стереотипи за езика на тялото?

Разчитането на езика на тялото може да бъде полезно умение, когато искаме да разберем как се чувстват хората или за какво мислят. Важно е да запомним обаче, че това не е точна наука и може да се натъкнете на културна или лична особеност в начина, по който даден човек използва езика на тялото.

Например в Япония очният контакт се възприема като израз на агресия или неучтивост.

И наистина, не може да се доверявате на всичко, което четете в наръчниците за езика на тялото. Ето както в книгата на Рей Бърдуисъл, публикувана през 1970 г., пише, че хората могат да правят 20,000 физиономии. Но в публикуваната през 2004г. книга на Барбара Пийс - „ Definitive Book of Body Language “, бройката скача до 250,000.

Четвърт милион, съвсем различни изражения на лицето – нищо чудно, че ни трябват наръчници, за да ги дешифрираме. По-скорошни научни изследвания показват, че израженията са всъщност около 21.

Има книги за езика на тялото, които обещават да постигнете успех в заседателната зала, спалнята, бара, ресторантите. Обещават успех в работата, вкъщи, а заедно с това и как да разчитате „подтекста“ в разговорите с приятели и съседи.

Тези широкоразпространени книги имат две основни цели (освен да носят печалба) – обясняват как вещо да разчитате езика на тялото, а също и как да подправите своя, за максимален ефект.

Доминиращи прояви

В Definitive Book of Body Language можете да прочетете, че разтворените крака, леко изнесения напред чатал и ръката на колана са белези на „мачо мъжете и яките момчета“. Това, според авторите, е силно изразен сексуален сигнал, който работи.

Пишат още: „Жестът казва `Аз съм мъжествен; Аз мога да доминирам`, затова и е често срещан при мъжете, които си търсят жена.“

Милиони хора купуват тези книги и се опитват да пресъздадат различните видове поведения и пози като издаването на чатала напред или позата „катапулт“ - седналата версия на „ръце на ханша“, но тук ръцете са зад главата и лактите сочат настрани.

Авторите казват, че това е основно мъжки жест, използван за сплашване на околните.

