Гени, свързани с апетита, определят колко бързо растат децата

Г ените до голяма степен определят защо бебета наддават и растат с различно темпо в първите години от живота си. Това са установили учени от университета в Берген, Норвегия, съобщава електронното издание Medical Xpress.

