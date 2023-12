Енигматичните светлини „Те Лапа“: Как полинезийците завладели Тихия океан

П олинезийските народи отдавна са известни като невероятно опитни мореплаватели, плавали из огромното и привидно празно пространство на океана в търсене на нови острови за заселване. Те постигнали това и сега обитават редица острови, големи и малки, разпръснати из Тихия океан.

Някои от тези острови са на стотици и хиляди километри разстояние един от друг, което повдига въпроса как древните полинезийци прекосили толкова големи разстояния без напреднали технологии? Това е загадка, предавана от поколения, а отговорът може да се крие в светлини „Те Лапа“.

„Те Лапа“ - феноменът, който е труден за обяснение

По-възрастните полинезийци отдавна говорят за „Те Лапа“, мистериозен феномен, който уж им помогнал да открият новите и далечни острови. Терминът се свързва със светлина, обикновено отразявана върху повърхността на океана, която била използвана от древните мореплаватели като средство за навигация. Полинезийците твърдят, че следването на светлините отвело до новите острови. Съвременната наука обаче има проблем с този странен феномен.

Светлината „Те Лапа“ била известна отдавна сред полинезийците, но е знанието за нея сред западни изследователи стигнало до тях едва през 1972 г., когато Дейвид Луис я описал в книгата си „Ние, навигаторите“. Така се зародила тази главоблъсканица в научните кръгове, просто защото било трудно феноменът да се припише на естествено срещано явление. До онзи момент науката можела да обясни всички традиционни методи за океанска навигация - всички с изключение на „Те Лапа“. Затова д-р Мариан Джордж се впуснала в мисията да разреши загадката на това изгубено полинезийско знание.

the work to document and share voyaging knowledge from taumako started in 1993 when chief koloso kaveia recruited dr. marianne george. my contribution will be a small piece of something much larger, connecting beyond taumako to revivalist polynesian sailing. pic.twitter.com/vC5TQczl1O