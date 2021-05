Елън Дедженерис слага край на шоуто си

А мериканската телевизионна водеща Елън Дедженерис спира своето токшоу след 19 години на екран, съобщиха световните агенции.

Дедженерис обмисляла решението няколко години.

На 11 май тя информирала екипа за плановете си настоящият сезон на шоуто да бъде последен.

Във видео в профила си в "Туитър", водещата говори повече за решението си:

Today is a big day. Next season is a big season. pic.twitter.com/Ii4m9IDuYv