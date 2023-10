Едуард Енинфул се оттегля от поста си на главен редактор на британския „Вог“

П рез тази седмица Би Би Си съобщи, че главният редактор на британското издание на сп. „Вог“ Едуард Енинфул заема първо място в т. нар. Пауърлист на Обединеното кралство. Това е своеобразна класация за влиянието на личности с карибски и афрокорени. Така 51-годишният Енинфул официално беше признат за най-влиятелния чернокож мъж във Великобритания.

British Vogue editor-in-chief Edward Enninful says March issue will be his last https://t.co/pS2yovIFCK