Единственият внук на Елвис Пресли се самоуби

М узикантът Бенджамин Киоу - единствен внук на Елвис Пресли /1935-1977/, е сложил край на живота си на 27 години, предадоха световните агенции.

Младежът е намерен мъртъв в апартамента си в Калабасас, Калифорния. Това съобщи за портала TMZ мениджърът на майка му Лиза-Мари Пресли.

Според полицейски източници, внукът на певеца се самоубил през 27-ата година от живота си.

Изясняват се причините, които са го подтикнали към фаталната постъпка. TMZ подчертава, че Киоу се опитвал да скрие от обществеността детайли от личния си живот. Известно е само, че също като дядо си е бил и музикант.

