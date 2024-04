Джилиан Андерсън си спомни за завръщането си в „Досиетата Х“ 10 дни след раждането

Д жилиан Андерсън поглежда назад към решението си да се върне на работа по-малко от две седмици след раждането.

По време на появата си в Today, 55-годишната актриса говори със Савана Гътри за връщането си към работа по „Досиетата Х“ само 10 дни след като посрещнала най-голямата си дъщеря Пайпър, през 1994 г. Андерсън споделя Пайпър с дизайнера на продукцията Клайд Клоц и също така има двама сина, Оскар, на 15 и Феликс,на 17, от бившия си Марк Грифитс.

„Ако не се чувствах толкова виновна, че забременях в първия сезон, може би щях да се грижа по-добре за себе си и да съм по-внимателна относно това, от което имах нужда за най-добрия си интерес в този момент“, каза актрисата на 52-годишния Гътри.

В интервюто си Гътри и Андерсън разговаряха и повече за страстта на актрисата да се застъпва за овластяване на жените, включително книгата ѝ „ Искам“, в която тя публикува анонимни писма от жени от цял ​​свят.

