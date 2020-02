Джейн Фонда заложи на стара рокля, ето защо

@janefonda изглеждаше невероятно на тазгодишните награди "Оскар". Наблюдателни обаче забелязаха, че тя бе заложила на стар тоалет. През 2014 г. (дясно) Фонда облече красивата червена рокля на филмовия фестивал в Кан. Тази година (ляво) 82-годишната актриса облече същата рокля за "Оскар"-ите. Роклята е дело на Elie Saab. На сцената на „Долби Тиатър“ актрисата излезе и с червено палто през рамо – и ако то ви се струва излишно, всъщност причината да го носи не е главно естетическа, пишат момичетата от @ednabgofficial . В края на миналата година носителката на „Оскар“ беше арестувана няколко пъти по време на петъчните мирни протести пред Капитолия във #Вашингтон. Всяка седмица Фонда носеше същата връхна дреха, а пред тълпата през ноември каза: „Виждате ли това палто? Имах нужда от нещо червено и намерих това палто на разпродажба. Това е последната дреха, която някога ще купя.“ Photo credit: Getty Images . . #janefonda #oscar #awards #fashion #instafashion #style #movie #cinema

