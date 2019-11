Влюбени се венчаха на доста нестандартно място (СНИМКА)

М ладоженска двойка се венча по време на самолетен полет точно на средата на разстоянието между Австралия и Нова Зеландия, родните страни на новобрачните, предаде агенция ЮПИ.

Новозеландката Кейти Валиънт и австралиецът Дейвид Валиънт се качиха на полет 201 на нискобюджетната авиокомпания "Джетстар" с полет от Сидни до Окланд.

Те се врекоха във вечна вярност на височина 11 277 метра точно когато самолетът достигна средата на разстоянието между двете дестинации.

