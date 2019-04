Е дната е певица, а другата актриса.

Красиви и успешни жени в своите области, но двете дами останаха без половинки.

В края на миналата седмица стана ясно, че световноизвестната певица Адел се е разделила със съпруга си Саймън Конеки.

Вестта за раздялата беше оповестена от говорителите на певицата Бени Тарантини и Карл Фиш.

"Адел и нейният партньор са се разделили. Те са се споразумели заедно да отгледат сина си с нужната любов. Те молят за опазване на личното им пространство. Няма да има повече коментари по въпроса от тяхна страна", гласи имейлът, изпратен от Тарантини и Фиш.

Адел роди сина си Анджело през 2012 година.

Носителката на награди "Грами" британска суперзвезда винаги е била много дискретна относно личния си живот. Тя бегло спомена, че се е омъжила за Саймън Конеки, след като през 2017 година завоюва "Грами" в категорията албум на годината. По време на награждаването тя благодари на звукозаписната академия, на своя мениджър, на съпруга си и на своя син.

Конеки е известен с това, че е съосновател на екологичния бранд "Еко Уотър" за бутилирана вода. Средства от тази компания постъпват в благотворителната организация на Конеки - "Дроп фор дроп", която подпомага с питейна вода държави, изпаднали в беда.

И друга холивудска звезда се раздели с половинката си.

Актрисата Мишел Уилямс се е разделила със съпруга си Фил Елверъм в началото на годината, съобщи Контъктмюзик.

Близък на двойката каза, че те остават в добри отношения, макар и да се разделиха половин година след сватбата.

Мишел Уилямс и Фил Елверъм сключиха брак през юни миналата година.

Тя е казвала, че той е различен от всички мъже, които познава, и й дава възможност "да се чувства свободна".

И двамата са преживели трагедия. Хийт Леджър, бившият партньор на Мишел Уилямс, от когото тя има дъщеря на 12 години, почина преди 10 години от свръхдоза.

Съпругата на Фил Елверъм пък умира от рак на панкреаса през 2016 г.

In July it was revealed that Michelle Williams had married Phil Elverum in secret, but just a few months later they decided to go their separate ways. https://t.co/dDr1hocErh