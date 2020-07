Добра новина! Шоколадът е полезен за сърцето

П оклонниците на шоколада със сигурност ще се зарадват да научат, че любимото им лакомство е полезно за сърцето, съобщи Ай Ти Ви, позовавайки се на публикация в издание на Европейското дружество по кардиология.

Резултатите от метаанализ, направен от специалисти от САЩ, показва, че консумацията на шоколад повече от веднъж седмично е свързана с

понижен риск от коронарна болест на сърцето.

EMBARGO BREAK: We have lifted the embargo on our “ #chocolate is good for the #heart” press release following an embargo break. You can find it here https://t.co/2LNJfhfPdF#cardionews #cardioupdate @breeshirvell @BenParker90 pic.twitter.com/BLMacNTApO