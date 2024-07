ДНК на 2 милиона години разкрива древни тайни

Д ревната ДНК може да разкрие най-различни неща за миналото - от загадките на човешката еволюция до тайните на праисторическия климат на Земята. Открили сме някои доста стари примери за това - но коя е най-старата ДНК, откривана някога?

Какво е древна ДНК?

ДНК е наследственият материал в човека и в почти всички други организми, който носи генетична информация за развитието, функционирането, растежа и възпроизводството на организма. Древната ДНК е ДНК, изолирана от древни източници.

Молекулите на ДНК са доста крехки и се разрушават с времето, което означава, че намирането на наистина стари примери е изключително рядко - но не и невъзможно...

Най-старата ДНК, откривана някога

Най-старата ДНК в света е открита през 2022 г. - и тя е на изумителните 2 милиона години.

Открит в седименти от ледниковата епоха в Северна Гренландия, генетичният материал е бил затворен във вечната замръзналост от плиоцена насам. След като е била секвенирана, ДНК е отворила прозорец към миналото, хвърляйки светлина върху редица животни и растения, които някога са обитавали района.

Сред тях са северни елени, гъски, зайци, гризачи, раци и мастодонт, както и дървета топола, бреза и туя, както и различни арктически и бореални храсти и билки.

