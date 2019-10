Денят, в който студентите се опълчиха на СССР

1956 г. е една от най-ключовите години от времето на Студената война, особено за източноевропейските страни. През февруари в Москва се провежда ХХ конгрес на КПСС, на който Никита Хрушчов представя известния си доклад за „култа към личността” на Сталин.

Окуражени от това, а и от събитията през лятото в Полша, на 23 октомври студентите в Будапеща организират голямо шествие, което трябва да завърши с представяне на петиция с искане за удовлетворяване на желанията на нацията.

Народът се стича по улиците, за да се присъедини към тях. Управляващите отговарят с неразумна и агресивна реч и полицията стреля в тълпите. Изстрелите превръщат мирната демонстрация в революционна. Извън Будапеща селяните отново си връщат конфискуваните им ниви. А вратите на затворите се отварят.

Имре Наги е върнат на власт на 25 октомври. На 3 ноември той застава начело на ново и истинско коалиционно правителство. Съветските войски се оттеглят, а Наги преговаря за пълното им излизане от Унгария.

23 October 1956. Hungarian citizens began an uprising against Soviet occupation, which was brutally suppressed by the Red Army on 4 November. pic.twitter.com/emRyY6H2Zu

На 1 ноември страната излиза от Варшавския договор (към който се придържа от 1955 г.). Наги моли ООН да признае Унгария за неутрална държава под защита на великите сили.

СССР обаче променя решението си и вместо да се изтегли, на 4 ноември съветските сили се връщат, за да смажат революцията.

Въстанието е окончателно потушено на 10 ноември 1956 г. Премиерът Имре Наги, неговите приближени и хиляди борци за свобода са екзекутирани за тяхната роля в него.

On this day, #Hungarian students led an uprising against Soviet oppression. Today we remember the bravery of Hungarians who stood up for #Freedom 63 years ago, including 38,000 who came to Canada as refugees 🇭🇺 🇨🇦 pic.twitter.com/p3xPACMNjM