Дейвид Бекъм съди Марк Уолбърг за измама

Д ейвид Бекъм съди за измама актьора Марк Уолбърг, с когото се сприятелява след преместването си в Лос Анджелис през 2007 г.

Тогава знаменитостите, които живеели в един и същи квартал, били събрани, наред с други неща, от темата за спорта. Подобно на Дейвид, Марк се опитва да поддържа добра физическа форма, а освен това е акционер във веригата фитнес студия F45 Training. Отношенията му със световната футболна звезда доведе до съгласието на Дейвид да стане представител на F45. Договорът изискваше от Дейвид редовно да показва в профилите си в социалните мрежи как тренира с марково оборудване в някой от фитнес центровете на F45, като в замяна щеше да получи дял от компанията.

Mark Wahlberg is getting sued by his former pal David Beckham over this major deal 👀 and things may get messy. https://t.co/ZILRr5nAcT