Дан Рейнолдс от Imagine Dragons отглежда децата си далеч от църквата, ето защо

Ф ронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс казва, че се е почувствал "измамен" от мормонската религия.

В интервю за списание People певецът разказва, че е израснал в "наистина консервативно" семейство, преди да учи в университета "Бригам Йънг" и да служи като мисионер на Църквата на Исус Христос в продължение на две години в Небраска.

36-годишният изпълнител си спомня за "сложните" чувства към религията сега, когато от няколко години вече не е практикуващ мормон.

"Очевидно е, че има части от мормонската религия, които чувствам доста силно като вредни, особено за нашата гей младеж", казва Рейнолдс, който е съюзник на ЛГБТК+ общността.

През 2017 г. той основава фондация LOVELOUD, която подкрепя младите членове на общността.

"Понякога се чувствам доста изолиран от семейството си, но също така ги обичам, близък съм с тях и се виждам с тях, и там няма враждебност", каза Рейнолдс. "Аз съм на различен път. Трябва да обичам себе си достатъчно, за да следвам своята истина."

Изпълнителят споделя пред изданието, че през 20-те и началото на 30-те си години е изпитвал много гняв към религията, като именно тогава е почувствал, че е "бил измамен" от мормоните.

"Видях много вреди, които произлизаха от нея лично за мен, но също така изглеждаше, че тя работи невероятно добре за семейството ми и всички те са здрави, щастливи личности", каза той. "С напредването на възрастта вече не се ядосвам за това. Ако нещо работи за някого, това е наистина чудесно и рядко срещано и не искам да се бъркам в него."

