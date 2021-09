Принцеса Даяна е искала да отиде в Холивуд и да прави филми

П ринцеса Даяна e искала да се премести в Холивуд с двете си деца и да озвучава филми - поразително сходство с нейната снаха Мегън Маркъл, разказва приближен до кралското семейство пред "Daily mail".

Стюарт Пиърс, който за първи път от 24 години насам нарушава мълчанието си, разказва за плановете на принцесата да заведе синовете си Уилям и Хари в САЩ, докато връзката ѝ с Доди Ал Файед е процъфтявала.

