Меган и Хари опразнуваха 3-ия рожден ден на Лилибет с парти в дома им

М алката принцеса на Меган Маркъл и принц Хари стана на 3!

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще отпразнуват третия рожден ден на дъщеря си, принцеса Лилибет, на 4 юни, но празненствата започнаха още преди рождения ден. Семейството празнува през уикенда с парти в дома им в Монтесито, Калифорния. Сред гостите били близки приятели на семейството, както и някои от приятелите на Лили.

Princess Lili's Californian birthday bash! Meghan and Harry 'held party for close friends and family' at their £12million Montecito mansion this weekend to celebrate their daughter turning three https://t.co/E3mKyiDECn pic.twitter.com/IRL0yjd6Gx