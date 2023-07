ChatGPT предсказва края на цялото човечество

Б азираната в САЩ Nvidia стана първият производител на чипове, достигнал над 1 трилион долара пазарна стойност. Усъвършенстваните полупроводници на Nvidia захранват приложения с изкуствен интелект като ChatGPT на OpenAI, чийто създател казва, че това изобретение може да доведе до изчезване на хората!

153:

Толкова са загиналите хора по време на полицейски арест в Ел Салвадор от март 2022 г., когато президентът Найиб Букеле обявил извънредно положение за борба с бандите. Никой не е бил осъден за престъпленията, за които бил арестуван, а почти половината подложени на мъчения и насилствена смърт.

4,5 милиарда:

Малайзия подозира, че Джо Лоу, главният мозък на скандала с измамите 1MDB, който свалил премиера Наджиб Разак през 2018 г., сега се крие в Макао. Лоу, може би е най-търсеният беглец в света и е обвинен в присвояване на 4,5 милиарда долара от суверенния фонд на Малайзия, който той използвал, за да купонясва като рок звезда със супермодели и да продуцира холивудския филм „Вълкът от Уолстрийт“.

39,8 милиона:

Новоизбраният президент на Нигерия Бола Тинубу казва, че ще изпълни обещанието си да премахне субсидиите за гориво, които стрували на правителството около 39,8 милиона долара на ден миналата година. Но тъй като не посочил дата, това довело до повишаване на цените, както и до дълги опашки на бензиностанциите, защото нигерийските шофьори се опитвали да се запасят, преди разходите отново да се повишат.

