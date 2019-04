Б ританка може да лежи 2 години в затвор в Дубай, защото обидила съпругата на бившия си мъж, съобщава Би Би Си.

55-годишната Лале и съпругът ѝ били женени 18 години. След раздялата им тя заминала за Великобритания, а той останал да живее в Арабските емирства.

През 2016 г. британката научила от снимка във Фейсбук, че бившият ѝ съпруг има нова жена в живота си и се е оженил повторно. В коментар под снимката тя изразила недоволството си от този факт - "Надявам се да отидеш под земята, идиот! Проклет да си! Остави ме заради този кон", написала на фарси Лале.

Именно тези думи оскърбили съответната дама и тя подала жалба.

The UAE's strict cyber-crime laws mean that, even though Laleh Shahravesh posted the comments while in the UK, she is now facing up to two years behind bars. https://t.co/LLV8Hu2iaP