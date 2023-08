„Босненската кукла Барби“: 11-годишно момиче облича кукли в народни носии

Б осненско момиче изработва балкански носии с кърпи за глава и декоративни престилки за кукли Барби, като се надява да предизвика интерес към фолклорната Барби, докато новият филм "Барби" печели фенове по целия свят, съобщи Ройтерс.

Единадесетгодишната Есма Глива от Сараево е започнала своя проект преди повече от месец, след като видяла в магазин за сувенири кукли с носии с лошо качество.

„Това бяха някакви пластмасови кукли, облечени в носии, те дори не бяха истинските кукли, ... изобщо не бяха облечени както трябва“, каза Есма пред Ройтерс, показвайки новите кукли от своята колекция.

Приятелите и семейството на Есма казват, че тя въплъщава духа на женската независимост и предприемчивост, изразени във филма.

Есма е израснала в семейство на любители танцьори на народни танци и е научила много за различните религиозни традиции в Босна. Самата тя е член на местна фолклорна група.

Есма е много прецизна при изработването на куклите, облечени в традиционни за босненските мюсюлмани, православни и католици носии. Тя обръща внимание на прическите и на миниатюрните бижута.

