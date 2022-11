Боб Дилън се извини за използването на машина за автографи

Б об Дилън се извини за използването на машина за подписване на книги, съобщи електронното издание на британския в. „Гардиън“. Музикантът призна, че е използвал устройство за подписване на книги и творби.

Дилън, който е на 81 години, обясни, че се наложило да използва устройство за автографи, защото през последните няколко години страда от световъртежи.

Bob Dylan autopen: Artist issues apology for automated signatures in copies of new book - asking price $599 https://t.co/Lxlm8uJQh6

Изявлението на Дилън идва, след като негови фенове са сравнили подписаните си копия и са открили, че автографите са абсолютно еднакви. Новата книга на Боб Дилън беше рекламирана като „ръчно подписана“. Музикантът каза, че съжалява за погрешната си преценка.

Книгата „Философия на модерната песен“ („The Philosophy of Modern Song“) представлява коментар върху песните на други артисти и беше издадена в началото на ноември. Лимитираните „ръчно подписани“ екземпляри са едва 900 и всеки от тях струва 599 щатски долара. Всяка бройка от лимитираната серия е придружена от писмо за автентичност от издателя „Саймън енд Шустър“.

Когато купувачите са получили копията си, много от тях са споделили фотографии на книгите си онлайн. Така е станало ясно, че подписите са напълно еднакви.

В изявлението си 81-годишният Боб Дилън, който рядко се изказва публично, заявява, че всички други подписи в кариерата му са поставени ръчно. Според думите му през 2019 г. той е започнал да страда от вертиго и оплакванията му са продължили по време на пандемията от COVID-19. Използването на устройство е било начин да успее да подпише книгите.

Simon & Schuster insisted that a $600 copy of Bob Dylan’s new book was signed by the musician. Now the publisher is acknowledging what many Dylan fans suspected: The “autographed” copies of the book were signed by a machine. https://t.co/bFQi6L4RN4