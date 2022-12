Битката на Кърсти Али с рака на дебелото черво: Ето колко е важно да се открие навреме

К ърсти Али имаше рак на дебелото черво, преди да почине в понеделник на 71-годишна възраст.

Нейната диагноза, която според семейството ѝ актрисата е открила наскоро преди смъртта си, хвърля светлина върху болестта и значението на ранното откриване.

