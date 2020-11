Били Айлиш, "детето чудо", което покори света на 17

Б или Айлиш Пайрът Беърд О'Конъл е родена на 18 декември 2001г. в Лос Аджелис, в семейство на актьори и музиканти.

Били Айлиш ще изпълнява песента към филма „Джеймс Бонд”

Дебютният й албум „When We Fall Asleep, Where Do We Go?“ от 2019г. я прави първия изпълнител, роден през 2000-те, с албум номер едно в САЩ, според CNN.

Също така тя е и най-младият изпълнител, който има албум номер 1 във Великобритания.

Музиката е важна част от живота на певицата още от дете. Заедно с по-големия си брат Финиъс О'Конъл израстват в дом с три пиана, а майка им свири на китара и ги запознава с основите на писането на музика.

На 8 години се присъединява към детския хор на Лос Анджелис, а на 11 години вече започва да пее и да пише собствени песни, следвайки големия си брат Финиъс О'Конъл.

Именно той е този, който е до нея в музикалната ѝ кариера и пише голяма част от песните ѝ.

На 17 годишна възраст Били Айлиш създава първия си албум „When We Fall Asleep, Where Do We Go?“ в бившата стая на брат си, в дома, в който живеят с родителите си.

Първоначално изпълнителката записва песента „Ocean Eyes“, за да бъде използвана за хореография в танцовата школа, в която участва. След като песента е качена в „SoundCloud“ тя започва да придобива огромна популярност сред публиката и през 2016г. Били Айлиш създава и видео към сингъла.

Певицата често бива обсъждана заради стила си на обличане. Самата тя споделя, че обича да носи широки и свободни дрехи, като по този начин не позволява на критиците да обсъждат фигурата й.

В свое интервю Били Айлиш признава, че страда от синдрома на Турет. След като в мрежата започнали да се появяват все повече видеа, показващи „странните“ тикове на изпълнителката, тя била принудена да обясни на феновете си, че всъщност те се дължат на синдрома на Турет.

Синдромът невинаги е очевиден – тя например се е научила да потиска тиковете си в определени случаи и признава, че е нямала никакво намерение да обсъжда състоянието си с феновете, тъй като не е искала те да я свързват с нещо такова. Подигравките обаче започнали да достигат критична точка и тя предпочела да разкрие истината.

Отново в интервю разказва, че изпълнителят, който слуша най-много в момента, е нигериецът Tekno. А ако можеше да размени живота си с този на някого, тя би избрала Ариана Гранде, която за нея има невероятен глас.

През януари 2020г. на музикалните награди “Грами” тя е номинирана във всички 6 водещи категории и печели 5 статуетки - за “Най-добър нов артист”, “Запис на годината”, “Албум на годината” и “Песен на годината”. Изпълнителката получава отличие и в категорията “Най-добър поп вокален албум” с дебютния си проект „When we all fall asleep, where do we go“.

Тя е първата жена и вторият изпълнител изобщо, който печели статуетки за четирите най-важни категории в една година.