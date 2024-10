Бихте ли се осмелили да изкачите над 6000 каменни стъпала до върха на планината Тайшан

Т айшан, или планината Тай, е най-свещената от петте свещени планини в Китай. Векове наред императори са се изкачвали до върха, за да отдадат почит на небето и земята. Легендата гласи, че философът Конфуций е стоял на върха на планината, погледнал е към хоризонта и е казал, че светът е "малко място".

Макар да не е най-високата планина в Китай, пътят до върха все пак е предизвикателство – изисква изкачването на над 6000 каменни стъпала. За онези, които предпочитат, има опция за използване на кабинков лифт до средата на маршрута. Пълното изкачване може да отнеме между три и седем часа.

През 219 г. пр.н.е., Цин Шъ Хуан, основателят на династията Цин, организирал церемония на върха, за да уведоми боговете, че е успял да обедини Китай.

Тайшан е вдъхновение за поети и мислители в продължение на хиляди години и остава важно място за поклонение. Планината е почитана най-вече, защото е разположена на изток – посоката, която в китайската култура се смята за свещена, тъй като там изгряват слънцето и луната.

