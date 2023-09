Бебе в Индия се роди с 14 пръста на ръцете и 12 на краката

Р одителите на бебе, родено в Индия с 26 пръста на ръцете и краката, го наричат превъплъщение на хиндуистка богиня.

Момиченцето, родено в болница в Бхаратпур, в северния индийски щат Раджастан, има по седем пръста на всяка ръка и по шест на всеки крак.

Въпреки че лекарите определят състоянието ѝ като генетична аномалия, семейството ѝ е възхитено и публично я нарича преродена версия на Дхолагарх Деви - известно местно божество, чийто храм се намира близо до мястото, където е родено момичето. Статуите на божеството разкриват, че то е младо момиче с няколко ръце.

Твърди се, че майката на бебето, наречена Сарджу Деви, на 25 години, е възхитена. Нейният брат, чието име не се съобщава, разказва пред местните медии: "Сестра ми е родила бебе с 26 пръста и смятаме, че то е въплъщение на Дхолагарх Деви. Много сме щастливи.“

Бащата на бебето, Гопал Бхатачаря, е полицай в Централните резервни полицейски сили и според думите му също е много щастлив.

Д-р Б. С. Сони, медик в болницата, където се е родило бебето, казва: "Няма нищо лошо в това да имаш 26 пръста, но това е генетична аномалия. Иначе момиченцето е напълно здраво".

Засега не е известно дали семейството планира новороденото им момиченце да бъде подложено на операция за намаляване на броя на пръстите на всеки крайник.