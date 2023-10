Бащата на „най-сексуално активната жена“ разбра за нейните 300 любовници и остана шокиран

Б ащата на порномодел, която е известна като най-сексуално активната жена в Австралия, доскоро не знаел с какво се занимава дъщеря му. Това съобщава Daily Mail.

Наскоро 26-годишната австралийка Ани Найт, която печели около хиляда долара на ден в OnlyFans, каза пред репортери, че има повече от 300 сексуални партньори годишно.

Australia’s most sexually-active woman Annie Knight reveals the hateful comments she receives from men online https://t.co/0Pxzbws0z7 #Annie #Australia

Това беше откровение за баща ѝ Саймън Найт. „Не знам нищо за това“, каза той изненадан на въпрос от репортер на Daily Mail. — "Ще говоря с нея за това". Според бащата на порно модела той е шокиран, защото досега е бил сигурен, че работата на дъщеря му е свързана със социалните мрежи.

Ани Найт обясни това, като каза, че баща ѝ не е много запознат с интернет поради възрастта си.

„Той знае, че обичам социалните медии, но трябваше да му обясня какво е OnlyFans“, каза тя. "Сега той изобщо няма нищо против."

Annie Knight was just five days into her new job when she received an email that left her “very upset and very angry”. https://t.co/v8izIoncIl