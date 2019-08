https://youtu.be/dFb2PxB_MwM 18th August sees the #paramountnetwork launch a birthday celebration of #patrickswayze with #iampatrickswayze go have a look at the trailer😊 #youtube #dirtydanceing #ghost #roadhouse #nextofkin #donnydarko #pointbreak

A post shared by Mb (@accessgeek) on Aug 5, 2019 at 11:14pm PDT