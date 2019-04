А встралийски майстор на пици постави световен рекорд, като гарнира една със 154 вида сирене, съобщи ЮПИ.

Джони ди Франческо и преди е поставял рекорд в тази категория с 99 сирена.

Той обаче бил изместен от майстор, гарнирал пица със 111 сирена. Затова Джони ди Франческо се амбицирал и увеличил сирената до 154.

Къде в София са най-вкусните пици (ВИДЕО)

"Макар и пицата със 154 сирена да не е невъзможна, тя определено е кулинарно предизвикателство! Знаехме, че идеята е амбициозна, но се оказа още по-трудно от очакваното" - каза Джони ди Франческо.

"Трябваше да направим така, че всяко парченце сирене да се разграничава от съседното и в същото време всички да допълват вкуса и да се съчетават наистина добре заедно" - обясни той.

Пицата с много сирена е хит сред клиентите и Джони ди Франческо вече е продал 797 само за пет дена.

#ThingsThatMakeYouGoHmmm on #JumpStart



Fancy a four cheese pizza? How about a 154 cheese one? This Australian chef sets a new Guinness World Record with just that. https://t.co/7mhVAwV1GL