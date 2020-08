Арестуваха капитана на Манчестър Юнайтед в Гърция

А нглийският национал и бранител на „Манчестър Юнайтед” Хари Магуайър е бил арестуван на гръцкия остров Миконос, съобщават медиите в Англия.

Струващият 85 млн. паунда футболист се забъркал в скандал с други английски туристи в ранните часове в петък.

Според информациите в гръцките медии Магуайър е оказал съпротива при ареста си от местните полицаи, пише Gong.bg.

Manchester United have been made aware of an "incident" involving Harry Maguire in Mykonos on Thursday night.