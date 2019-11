Антония Петрова с красив прощъпалник за малкия Благовест

Приятели, споделяме с вас изключително емоционален и съкровен за нас, семейство Батинкови, момент - Прощъпулникът на първородния ни син! Благовест Ивайло Батинков проходи в началото на 9 месец и както повеляват традициите му направихме Прощъпулник по стар, бански обичай! Спазени бяха всички традиции типични за Банско и региона! Прощъпулникът се прави на открито и на кръстопът, със сладка пита и мед! Бест си избра 3 предмета: портфейл - наречен за бизнесмен; химикал- за директор и ортопедичен инструмент - за лекар, ортопед! Благовест избра да следва стъпките на баща си Ивайло Благовестов Батинков, от което мама и тате сме много щастливи! ❤️🥇✨Бъди ни благословен, сине! Тичай по пътя на живота и никога не се спъвай и не спирай! Бъди пръв и водач и лидер, нека хората те следват! Ние ще бъдем винаги до теб! 👪👑✨❤️

A post shared by Antonia Petrova Batinkova (@antonia_petrova_batinkova) on Nov 25, 2019 at 4:05am PST