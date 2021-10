Аня Тейлър-Джой е зашеметяваща в диско рокля

А ктрисата Аня Тейлър-Джой възхити погледите с невероятната си диско рокля на премиерата на филма "Last Night In Soho" в Лос Анджелис в понеделник.

Актрисата бе облечена в марката "Диор" - модната къща, на която красивата американка е посланик.

Русата коса на 25-годишната Джой се спускаше по рамената ѝ, докато тя завърташе плисираната златна пола на червения килим.

"Last Night In Soho" не е първият филм, в който Аня Тейлър-Джой е имала възможността да работи с режисьора Едгар Райт.

"Прочетох сценария на "Baby Driver" и се явих на кастинг за него", споделя пред Variety актрисата.

"Спомням си за това, но се радвам, че работихме по този филм, вместо другия", коментира самият Едгар Райт.

Прочутият режисьор се свързва с Аня Тейлър-Джой заради филма "Last Night In Soho" още преди шест години, след като забелязва таланта ѝ във филма "The Witch".

"Райт беше жури в Sundance, а аз бях поразена от обаждането му", споделя актрисата. "Казах си: О, Боже, Едгар Райт иска да говори с мен! (...)"