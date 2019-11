Анджелина Джоли - гола и откровена за Harper's Bazaar

44-годишната актриса, носител на "Оскар", позира гола за декемврийския брой на Harper's Bazaar.

Тя е открита и в интервюто си за изданието, като споделя, че не е била популярна в гимназията, има емоционални рани, обича своя "неспокоен" дух и би живеела в чужбина с децата си, ако не беше бившият й съпруг Брад Пит, който иска те да са в Лос Анджелис.

“At school I wasn’t that popular person; I was a punk. I loved leather, PVC, and fishnets.”



