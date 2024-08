Сините Фугейтс: Семейството, което има синя кожа

П рез 20-те години на XIX в. в Кентъки живее двойка, чието семейство става известно като Сините Фугейтс. Защо? Защото са носители на рядко генетично заболяване, което дава на няколко членове на семейството синя кожа.

Да, наистина.

Какво е причинило синята кожа на Сините Фугейтс?

Изключително необичайното състояние е известно като метхемоглобинемия. То се характеризира с повишени нива на форма на хемоглобина, наречена метхемоглобин-състояние, при което желязото пречи на кислорода да се свърже с него.

