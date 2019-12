ALMA лети над София в новото си видео

ALMA се оказа най-силният музикален дебют на 2019-та у нас! Първите ѝ два сингъла Perfect и Don’t Know не просто се задържаха рекордно време на върха на родните класации, а постигнаха шокиращ за български изпълнител международен успех. MTV, VH1, Spotify, Apple Music, медии в Полша, Русия, Гърция, Румъния, Турция, подкрепиха младата наша певица и ѝ помогнаха за безпрецедентно кратко време да постигне впечатляващ успех за 16-те ѝ години. Ключът за него – различност, силно присъствие и специфичен вокал, вложени в меланхолични и завладяващи със звученето си песни.

Преди дни беше премиерата на супер стилна нейна колаборация с Pavell & Venci Venc’ наречена „Адрес“, а сега талантливата девойка „затваря“ шеметната серия от хитове за тази година с нов солов проект, озаглавен „Out of Control“.

Вече е ясно, че ALMA сама пише мелодиите и текстовете си и че любимият ѝ музикален продуцент и съавтор е румънецът Monoir. Двамата създават музика за рекордно кратко време и често се шегуват, че почти са готови с материал за албум. Песента „Out of Control“ не е изключение, отново е записана в студиото на Thrace Music в Констанца и е третата творческа колаборация между певицата и румънския хитмейкър.

Още с премиерата си, „Out of Control“ получи невиждана до момента подкрепа за българско парче и за български артист от всички дигитални платформи в Европа. Песента бе добавена в най-популярния плейлист на Spotify – New Music Friday в Дания, Полша и Исландия, както и в глобалния лист за перспективни песни на Tidal – Tidal Rising: Global. „Оut of Control“ намери място и в Hot Tracks на Apple Music в Италия, Русия и Турция. Русия се отчете и с подкрепа в някои от най-важните плейлисти на най-важната местна платформа ВКонтакте.

Видеото към новата песен също е впечатляващо. Режисьорът Виктор Антонов – Рик и операторът Андрей Андреев създават видео – съновидение, в което акценти са политане над София от гигантска люлка на покрива на една от известните сгради в центъра на София и вдигане с кран високо над земята, за което Алма отказва да ползва дубльор, тъй като обича екстремните преживявания.