Алкохолът ги погуби, но те останаха в историята

К огато става дума за битки със зависимости на пулбични личности, злоупотребата с алкохол често остава встрани от полезрението на околните, но изобщо не е изключение.

Злоупотребата с други опасни вещества се възприема като по-сериозна, а проблемите с алкохола често се оставят на заден план.

Прекаляването с алкохол обаче, особено за продължителен период от време, може да бъде изключително вреден за здравето ни и определено не е нещо, което трябва да се приема с лека ръка.

За съжаление има доста известни личности, които в крайна сметка са се поддали на проблема с алкохола.

StarsInsider са събрали някои от тях, които ние ще ви представим.

Джак Керуак

21Oct/1969: Jack Kerouac suffers an oesophageal haemorrhage in St Petersburg, Florida. Cirrhosis caused by longtime alcohol abuse prevents his blood from clotting so blood transfusions are ineffective. He won’t regain consciousness after a failed surgical procedure. He’s 47. pic.twitter.com/zEzmhI5R7O