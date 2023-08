Актрисата Ашли Олсън стана майка

37-годишната Ашли Олсън и 34-годишният ѝ съпруг Луис Айзнер посрещнаха първото си бебе заедно - син на име Ото. Засега не са оповестени допълнителни подробности за раждането на бебето.

Двойката сключи брак на частна церемония през декември 2022 г., а е във връзка от октомври 2017 г., но нито Олсън, нито Айзнър, художник и син на дизайнерката на бижута Лиза Айзнър, са говорили публично за любовта си.

Ashley Olsen Welcomes First Baby with Husband Louis Eisner https://t.co/IugUwVhTW6

Въпреки че двамата успяват да запазят връзката си в личен план, от време на време излизат в светлината на прожекторите. През 2021 г. художникът сподели снимка на Олсън в своя Instagram. Същата година те направиха своя дебют на червения килим като двойка.

Ashley Olsen Welcomes First Baby With Husband Louis Eisner: Report https://t.co/tpb2OwM4pa pic.twitter.com/w6TL7ysXAz

Актрисата от "Пълна къща" и нейната сестра близначка Мери-Кейт Олсен през юни 2021 г. споделиха, че са държали личния си живот извън светлините на прожекторите още от времето, когато са били деца звезди, което според тях се отразява на минималистичния им стил.

#BREAKING: Congratulations are in order for Ashley Olsen and her new husband!https://t.co/ej7xnSVj3s