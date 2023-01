Актьорът Алан Къминг върна Ордена на Британската империя

Ш отландският актьор Алан Къминг обяви, че е върнал Ордена на Британската империя заради "токсичността на империята", предаде Ройтерс.

The Scottish actor Alan Cumming has returned his Order of the British Empire honor from Britain’s government and monarchy, saying that he did not want to be associated with the “toxicity of empire.” https://t.co/pJdvC0FegQ