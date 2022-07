Айфеловата кула е в ужасно състояние, какво се случва с нея

А йфеловата кула ръждясва и трябва да бъде ремонтирана основно, но вместо това само я освежават с боя за 60 милиона евро преди Олимпийските игри през 2024 г. в Париж, съобщи Ройтерс.

Кулата от ковано желязо, построена от Густав Айфел в края на 19 век, е сред най-посещаваните забележителности в света.

Тя посреща около шест милиона туристи годишно, но е в лошо състояние и е проядена от ръжда.

https://t.co/mGZ1a4MEZk Leaked Report Reveals Eiffel Tower Riddled With Rust, In Desperate Need Of Repair