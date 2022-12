Една година продължава само 17,5 часа на „адската планета“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Е кзопланетата Янсен носи няколко имена, но скалистият свят, разположен на 40 светлинни години от Земята, е най-известен с репутацията си на „адска планета“.

The exoplanet 55 Cancri e goes by several names, but the rocky world located 40 light-years from Earth is most known for its reputation as a “hell planet.” https://t.co/ZnG04RTyEL — CNN International (@cnni) December 8, 2022

Тази "супер-Земя", наречена така, защото е скалиста планета, осем пъти по-масивна и два пъти по-широка от Земята, е толкова гореща, че има океан от разтопена лава за повърхността, която достига 1982 С°.

Температурите на планетата са много високи, като при подобно темпо на въртене те ще се разтопяват и дори изпаряват през деня и ще образуват тънка атмосфера. Когато в района настъпи нощ, започва конденз и изстудяване на този слой, който пада обратно като капки лава. Задачата на телескопа "Джеймс Уеб" ще е да потвърди всичко това.

Освен това вътрешността на екзопланетата може да е пълна с диаманти.

Тя е достатъчно гореща, за да бъде сравнена със света на лавата от Междузвездни войни, мястото на битката между Анакин Скайуокър и Оби-Уан Кеноби в „Отмъщението на ситите“ и където Дарт Вейдър по-късно установява своя замък, крепостта Вейдър .

"Джеймс Уеб" ще изучи планета, на която вали лава

Планетата, официално наречена Янсен, но също така наричана "55 Cancri е", обикаля около своята звезда домакин Коперник толкова близо, че въртящият свят завършва една орбита за по-малко от един земен ден. Една година за тази планета продължава около 17,5 часа на Земята.

55 Cancri e has reached its ultra-short-period orbit via a gentle migration pathway, as suggested by new spin-orbit measurements showing that it is aligned with its host star but misaligned with the rest of the system. Zhao et al.: https://t.co/HVtrYCEyWL pic.twitter.com/A0l0Jb6sr5 — Nature Astronomy (@NatureAstronomy) December 8, 2022

Невероятно тясната орбита е причината Янсен да има толкова високи температури - толкова близки, че астрономите се съмняваха, че планета може да съществува, докато на практика прегръща звезда домакин.

Астрономите се чудеха дали планетата винаги е била толкова близо до своята звезда.

Екип от изследователи използва нов инструмент, известен като EXPRES, за да определи точното естество на орбитата на планетата. Констатациите могат да помогнат на астрономите да придобият нова представа за формирането на планетите и как тези небесни тела развиват орбита.

Развиваща се орбита

Спектрометър успя да измери малки промени в звездната светлина от Коперник, докато Янсен се движеше между нашата планета и звездата - както когато луната блокира слънцето по време на слънчево затъмнение.

Изследователите установиха, че Янсен обикаля по екватора на звездата. Но адската планета не е единствената планета, която обикаля около Коперник. Четири други планети на различни орбитални пътеки населяват звездната система.

Астрономите вярват, че странната орбита на Янсен предполага, че планетата първоначално е започнала в по-хладна и по-далечна орбита, преди да се приближи до Коперник. Тогава гравитационното привличане от екватора на звездата промени орбитата на Янсен.

Списанието Nature Astronomy публикува проучване, в което се описват констатациите

„Астрономите очакват, че тази планета се е образувала много по-далеч и след това се е превърнала спираловидно в сегашната си орбита“, казват изследователи. „Това пътуване можеше да изхвърли планетата от екваториалната равнина на звездата, но този резултат показва, че планетата се държи здраво.“

#DidYouKnow?

55 Cancri e, a super-Earth about twice our planet's size, zooms around its star in 18 days and has a surface temperature of 4,900 degrees F. For a while it was dubbed the "diamond planet" because scientists suggested it was composed of diamonds.🤓

Cr NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/YbxmuVthUW — Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) December 8, 2022

Нажежена екзопланета

Въпреки факта, че Янсен не винаги е бил толкова близо до своята звезда, астрономите заключиха, че екзопланетата винаги е била гореща. Планетата „вероятно е била толкова гореща, че нищо, за което знаем, няма да може да оцелее на повърхността“, казва в изявление водещият автор на изследването Лили Джао.

След като Янсен се приближи до Коперник, адската планета стана още по-гореща. Нашата слънчева система е плоска като палачинка, където всички планети обикалят около слънцето в равна равнина, защото всички са се образували от един и същ диск от газ и прах, който някога се е въртял около нашето слънце.

Докато астрономите са изучавали други планетарни системи, те са открили, че много от тях не са домакини на планети, обикалящи в една плоска равнина, което повдига въпроса колко уникална е нашата слънчева система във Вселената.

There’s a planet made of diamonds twice the size of earth The "super earth," aka 55 Cancri e, is most likely covered in graphite and diamond. pic.twitter.com/APB7vjoIG7 — astrophilesz (@astrophilesz) December 1, 2022

Този вид данни биха могли да предоставят повече информация за това колко общи планети и среди, подобни на Земята, могат да съществуват във Вселената.

„Надяваме се да открием планетарни системи, подобни на нашата, и да разберем по-добре системите, за които знаем“, каза Джао.

Основната цел на инструмента EXPRES е да забележи планети, подобни на Земята.