83-годишна жена с деменция записа първата си песен

К огато Маргарет Маки, 83-годишна, и Джейми Лий Морли, на 31 години, изпяха My way на Франк Синатра на коледното парти в дома за възрастни хора, нямаха ни най-малка представа, че ще влязат в класациите за най-слушано музикално изпълнение.

Видеоклипът с изпълнението на Маргарет и нейния болногледач, е хит в социалните мрежи.

След като станаха хит двамата записаха изпълнението си, за да съберат пари за благотворителни организации в подкрепа на хората с деменция и Алцхаймер.

Сингълът се изкачи на първите позиции в класациите на Великобритания за най-изтегляни песни, като измести Ед Шийран и Джеймс Блънт.

Woman With Dementia Records Hit Single After Video Of Her Singing With Caregiver Goes Viral https://t.co/UzRGNPfusY pic.twitter.com/wHZRketDMc