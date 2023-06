8 кралски съвета за красота

Т е са кралски особи-не свръхчовеци. Меган Маркъл, Кейт Мидълтън и останалите членове на британското кралско семейство разчитат на собственото си виждане за красота (и на своите гримьори, разбира се), за да изглеждат съвършено всеки път, когато се появят. Оказва се, че за да се постигне кралска красота не винаги е необходима тиара.

1) Упражнения за лице

Направете 15 повторения на... усмивка? „Правя упражнения за лице от един от любимите ми естетици, Никола Джос. С методите й извайвате лицето си отвътре навън“, каза Меган Маркъл пред Birchbox през 2014 г. „Кълна се, че работи, колкото и глупаво да се чувствате докато го правите - скулите и челюстта ми са много по-изваяни."

2) Придържайте се към неутрален лак за нокти

Кралица Елизабет се придържаше към прозрачния лак за нокти Essie от 80-те години на миналия век, а жени от кралския двор последваха примера й. Кейт Мидълтън избра комбинация от два неутрални нюанса за сватбата си, сподели нейният маникюрист пред Daily Mail.

3) Нанесете очната си линия с клечки за уши за по-добро преливане

За да може очната ви линия да има по-мек и добре прелят вид, нанасяйте я внимателно с памучен тампон или клечка за ухо, е съветът на гримьора на принцеса Даяна, Мери Грийнуел.

„Исках тя да има много меко око, много добре разработен грим, но никога прекален“, разкри тя за външния вид на принцеса Даяна.

Тя също така съветва да стоите далеч от използването на очна линия с цвета на очите ви. Принцеса Даяна първоначално предпочитала ярки сини моливи, за да подчертае очите си, но Грийнуел я насочила към по-меки бежови и кафяви тонове. „Нещото, което промених най-драстично във външния вид на принцеса Даяна, беше премахването на синята очна линия, която беше много остаряла за нея“, каза Гринуел.

4) Запасете се с любимите си продукти

Маркъл очевидно е научила някои трикове от гримьорите на снимачната площадка. Тя има своя любим руж, който е сред петте й най-любими продукти, без който не излиза, сподели тя в интервю за Beauty Banter, наричайки го "перфектният розов тон, който озарява лицето".

Друг сред любимите й продукти е свеж балсам за устни. „Търсих навсякъде и опитах какви ли не видове балсами за устни, но този е най-добрият“, каза тя.

Още нещо, без което Маркъл не може е влажни кърпички. „Това са страхотни мокри кърпи, които да имате навсякъде - в колата, на нощното ви шкафче или в чантата. Когато мисълта да станете, за да измиете лицето си, ви изглежда непоносима, те спасяват положението“, сподели Маркъл.

5) Използвайте мрежа за коса за перфектен кок

Принцесата на Уелс откраднала съвета от книга за балерини, за да постигне безупречен кок. Погледнете внимателно и ще видите, че нейните изящни прически са винаги на място, за което се грижи почти невидима мрежа за коса.

6) Извийте миглите си и нанесете хайлайтър, за да изглеждате по-енергични и събудени

Меган два пъти споделя за своята извивачка за мигли и как й помага да измами умората.

„Дори и да нямате време за пълен грим“, каза тя пред Birchbox, „някак изглеждаш малко по-жив“. Тя също така си има специале трик от дните й на снимачната площадка на Suits, за да изглежда добре отпочинала:

„За да изглеждате по-събудени, нанесете хайлайтър във вътрешния ъгъл на окото“, каза тя. „Този трик много ми е помагал, когато се налагаше да снимаме в 3 часа сутринта и трябваше да изглеждам отпочинала.“

7) Създайте свой собствен цвят червило

Ето и едно предимство на това да бъдеш кралица: персонализирано червило. Голяма козметична компания е създала специален нюанс за кралицата през 1952 г., за да съответства на мантията й за коронацията. Добрата новина е, че вече не се нуждаете от титла, за да направите свой собствен нюанс. Все повече марки предлагат нюанси по поръчка на изненадващо некралски цени.

