7 празнични традиции по света

З а онези от нас, които са благословени (или прокълнати) с неизлечима страст към пътешествията, е трудно да се устои на очарованието на неизследвания град или дестинация. Но по това време на годината това, за което жадуваме са по-скоро традициите и дълбоко вкоренено усещане за уют и дом.

1. Коледен чай в Лондон



„Коледният чай е напитка, която не бива да се пропуска, по време на пазаруване в Harrods и каране на кънки. Опитайте Claridge’s, Ritz или по-малки бутикови хотели като Montague on the Gardens. Всяко място за чай има своето усещане за случая, но често можете да намерите коледари, които пеят, пайове с кайма, чаени сладкиши и празнични смеси чай, които правят сезона малко по-ярък.“ – Лорън Брайън Найт, създател на блога Aspiring Kennedy, Лондон

2. Посещение на исторически дом на свещи в D.C.



„Много жители на Вашингтон вероятно биха избрали запалването на националната коледна елха като емблематична празнична традиция в окръг Колумбия, но аз се обръщам към един по-различен „Вашингтон“ за вдъхновение. Празничните обиколки в дома на първия президент на Америка на свещи ви пренасят в Коледите от XVIII-ти век. Посещението винаги връща моето въодушевено, ваканционно поведение към по-спокойно, по-замислено и според мен по-подходящо състояние на ума.“ – Джийн Нюман Глок, директор глобални връзки за Connoisseur Travel, Вашингтон, окръг Колумбия

3. Биене на кух дънер в Каталуния

Catalonia holiday tradition: Beating the hollow Christmas log until it defecates in your fireplace https://t.co/n1w0b3zF9j pic.twitter.com/OmWVm3uQrb — Atlas Obscura (@atlasobscura) December 14, 2016



„Тио де Надал е типична традиция за Каталуния по Коледа, но не и за останалата част от Испания. Представете си малките деца от семейството и дори възрастните, с по една пръчка в ръцете си, биейки кух дънер - tió на каталонски, докато пеят традиционни песни и му се молят той да „изхвърли“ от себе си подаръците. Традицията повелява, че преди да започнат да бият tió, всички деца трябва да напуснат стаята и да отидат на друго място в къщата, за да го помолят да остави много подаръци, което е перфектният момент за родителите да поставят подаръците под одеялото. Това е изключително смешно и забавно смешно събиране. – Соня Граупера, пътеписец от Барселона

4. Масивни ледени скулптури в Китай

Harbin's annual ice sculptures are the most massive winter sculptures in the world.



It is an absolute MUST SEE one in your life!



Put it on your bucket list!!!#Harbin #China #winter #Ice https://t.co/5nHTiJ8F9R — Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) December 1, 2023



„Международният фестивал на леда и снега в Харбин е единственото истинско зимно събитие, което Китай предлага на света. Харбин е интересен, тъй като се намира в североизточен Китай в провинция Хейлундзян, която преди е била Манджурия. Руснаците наистина са развили града през XIX-ти век като част от Сибирската железопътна линия, така че има силна руска атмосфера. Зимите са дълги и студени, така че се е развила традицията за резбоване на лед. За първи път го посетих през 1991 г. и ми хареса. На фестивала има ледени скулптури, които са невероятни по отношение на сложност, размер и теми, но има и състезания по шейни, тобоган, хокей на лед и плуване с полярни мечки. Тази междукултурна смесица с нотка на романтична руска зима е много забавна.“ – Джералд Хейтърли, директор в Abercrombie & Kent Хонг Конг

5. Празнични коктейли и висок стил в Лос Анджелис



„Лос Анджелис може да не изглежда като предпочитан избор за прекарване на празниците. Въпреки това, сякаш градът се опитва да компенсира това като се влива в празничния дух по особен начин. Едно от любимите ми неща, които правя по празниците е да пия празнични коктейли в Beverly Wilshire, докато обикалям луксозното им фоайе, пълно с коледни елхи. Също така обичам да посещавам търговския център The Grove, за да видя тяхната зашеметяваща 30-метрова елха с повече от 15 000 светлини и 10 000 орнамента, да посетя Дядо Коледа в неговата „вила“ и да гледам как магическите „снежинки“ падат отгоре.“ – Кристин Кърк, основател и главен изпълнителен директор на Social Muse Communications, Лос Анджелис, Калифорния

6. Единствени по рода си традиции в Оахака

“The Night of the Radishes” is an annual Christmas custom in Oaxaca, Mexico. On Dec 23rd, competitors carve nativity scenes into large radishes, which are displayed at the Christmas market. Oaxaca has land dedicated to cultivating radishes for this event. #christmas #traditions pic.twitter.com/ppstBzzQyh — symon sweet (@symonsweet) December 23, 2018



„Едва ли ще видите Дядо Коледа да обикаля около zócalo (главния площад) в Оахака де Хуарес; традициите в Оахака не се срещат никъде другаде на Земята. Градът изобилства от calendas – процесии от хора, носещи факли, следвани от украсени превозни средства и огромни танцуващи кукли и posadas - групи семейства, водени от деца, облечени като Мария и Йосиф. На 16 декември започват деветте дни на posadas, както и calenda на светеца-покровител на Оахака, Девата на самотата (Virgin de Soledád). А в „Нощта на репичките“ (Noche de los Rábanos), zócalo се превръща в сцена на огромна изложба на фигури, изваяни от репички. – Закари Рабинор, главен изпълнителен директор на JourneyMexico, Пуерто Валярта, Мексико

7. Традиционни зимни храни в Индия

Food of South India is a culture that has developed on the principle of Ayurveda. One of many firsts, steaming as a culinary technique evolved here. Appam is a steamed pancake that is made with fermented rice flour and coconut milk. It goes very well with stews and curry. pic.twitter.com/RjKuzi71IZ — Incredible!ndia (@incredibleindia) December 21, 2019



„През зимата кухнята на местните кашмирци се променя към тежки яхнии от козе месо, ряпа, колраби, репички, стъбла от лотос и други зимни зеленчуци. Семействата седят около огъня и с часове разнасят огромни тенджери с всякакви яхнии напред-назад.“ – Сумия Госвами, главен готвач в The Oberoi, Ню Делхи