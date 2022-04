Грацията Гага ни показа какво е добросърдечност

Д окато миналата седмица наградите „Оскар“ бяха драматично засенчени от определен актьор, който удари в лицето определен комик, по време на церемонията станахме свидетели и някои вдъхновяващи истории на знаменитости, които си струва да отбележим, пишат от Buzzfeed.

Една от тези истории беше обявяването на тазгодишния победител за най-добър филм от Лейди Гага и 76-годишната актриса и певица Лайза Минели.

Гага беше похвалена за това, че помогна на холивудската легенда, която се оттегли от светлината на прожекторите през последните години. По време на рядката си публична изява Лайза беше в инвалидна количка и понякога изглеждаше несигурна в това какво трябва да прави. Но Гага буквално държеше ръката ѝ по време на тяхната изява, като същевременно позволи на Лайза да има своя собствен момент в светлината на прожекторите.

This is like a lesson in how to facilitate older people while honouring who they are.

What a class act by @ladygaga with legend Liza Minnelli.

The conferred whispers of "I gotcha" "I know" picked up by the mikes make it especially touching.pic.twitter.com/2JOWyrTQxn