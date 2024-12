2024 година е напът да стане най-горещата в историята

П о данни на програмата на ЕС „Коперник“ за наблюдение на климатичните промени миналия месец е бил вторият най-топъл ноември в световен мащаб, откакто се правят такива измервания, а 2024 г. най-вероятно ще бъде първата година, в която температурата ще надхвърли климатичния показател от 1,5 градуса по Целзий, предаде ДПА.

Средната глобална температура на повърхността през ноември 2024 г. е била 14,1 градуса по Целзий, което е с 0,73 градуса над средната стойност за периода 1991-2020 г. Освен това месецът е бил с 1,62 градуса над прединдустриалните нива, съобщи в агенцията на ЕС, която следи за глобалното затопляне.

