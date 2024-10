1000 години са достатъчни на модерна цивилизация да се самоунищожи

Н ово изследване показва, че на една напреднала извънземна цивилизация може да ѝ отнеме по-малко от 1000 години, за да унищожи собствената си планета заради климатичните промени, дори ако разчита единствено на възобновяема енергия.

Когато астрофизиците симулирали възхода и падението на извънземни цивилизации, те установили, че ако една цивилизация има експоненциален технологичен растеж и потребление на енергия, тя ще разполага с по-малко от 1000 години, преди извънземната планета да стане твърде гореща, за да бъде обитаема. Това би било вярно, дори ако цивилизацията използваше възобновяеми енергийни източници, поради неизбежното изтичане на енергия под формата на топлина, както предвиждат законите на термодинамиката.

Макар че астрофизиците са искали да разберат последиците за живота извън нашата планета, първоначално изследването им е било вдъхновено от използването на енергия от човека, което е нараснало експоненциално от 1800 г. насам. През 2023 г. хората са използвали около 180 000 тераватчаса (TWh), което е приблизително същото количество енергия, което пада върху Земята от Слънцето във всеки един момент. Голяма част от тази енергия се произвежда от газ и въглища, което нагрява планетата с неустойчиви темпове. Но дори цялата тази енергия да се произвежда от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия, човечеството ще продължи да се разраства и следователно ще има нужда от повече енергия.

Това повдигна въпроса: Дали това е нещо, което е устойчиво за дълъг период от време?

Манасви Лингам, астрофизик от Техническия университет във Флорида и съавтор на изследването и неговият съавтор Амедео Балби, доцент по астрономия и астрофизика в университета „Тор Вергата“ в Рим, са се интересували от прилагането на втория закон на термодинамиката към този проблем. Този закон гласи, че не съществува съвършена енергийна система, в която цялата създадена енергия да се използва ефективно; част от енергията винаги трябва да изтича от системата. Тази “избягала” енергия ще доведе до нагряване на планетата с течение на времето.

