#WIND2WINchallenge от Дуранкулак до Резово с уиндсърф общо за малко повече от 24 часа (~24 часа и 15 минути) Направиха го Iliana Stoilova и Yoan Kolev и то не заради спортни постижения и рекорди, а за Черно море, свободно от пластмаса #WIND2WIN #akashasurf #PLASTICFREE #BLACKSEA #KauflandBulgaria #KauflandBG #VarrioSport #ColourMonk #NordicsOralCare #Runawave #Импрес #BaseCamp #RemoveRemove #Beardfrost #UltramarineBG #Ultramarine #GoMarvel #all6 #ЗаЗемята #MOVEBG #SurfriderFoundationSofia #WindTracker #ГрийнпийсБългария #360mag #jkfitnes #BandittoHeadwear #beardfrost_productions #действиятаносятпромяната 📷: @b.totha.o @beardfrost_productions (в кадър Илияна и Йоан на метри от последната точка в плаването - плажа на с. Резово до турската граница)

A post shared by WIND2WIN (@wind2win_challenge) on Sep 20, 2018 at 2:04pm PDT